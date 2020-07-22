Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 862 инфицированных

За последние сутки выявлено 5 862 носителя инфекции. Скончались 165 пациентов.
За время эпидемии коронавирусом в России заразились 789 190 человек. 572 053 пациента выздоровели, из них за последние сутки – 9 669. Скончались – 12 745 человек.
В Москве за истекшие сутки выявлено 638 носителей коронавируса. В Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе – 234 и 221 соответственно.
Новость дополняется.
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