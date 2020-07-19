Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 6 109 человек

За последние сутки выявлено 6 109 носителей коронавируса. За то же время выздоровел 3 481 человек, зафиксировано 95 летальных исходов.
В Москве выявлен 591 инфицированный. На втором месте Свердловская область – 245, на третьем находится Ханты-Мансийский автономный округ – 237 новых случаев коронавируса.
С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 771 546 человек. Из них 550 344 пациента выздоровели. За весь период зафиксировано 12 342 летальных случая.
Кроме людей из группы риска – пенсионеров старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями – прежде всего делать прививку от коронавируса необходимо учителям и тем, кто работает в замкнутых коллективах, считает директор национального центра эпидемиологии имени Гамалеи. Кроме того, в течение полугода начнутся клинические испытания вакцины для детей, сообщил исследователь.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что День города в этом году удастся провести в срок – в первые выходные сентября. Главное, чтобы эпидемиологические обстановка в столице не ухудшалась, отметил градоначальник.
Россияне стали реже использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Так, согласно исследованию Wanta Group, в конце июня маски и перчатки в магазинах носили 86%, в июле – 81%, в салонах красоты – 60% и 53% соответственно.
Коронавирус в мире выявлен у более 14 миллионов человек. Скончались 600 тысяч. Самое большое число зараженных фиксируется в США – сейчас там свыше трех миллионов инфицированных.
Популярные темы форума
Кто по мне случал?
Разные религии с парнем
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Почему уходят к молодым?
Влюбился в маму друга
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Стоит ли мстить?
Напились на свадьбе изменила мужу