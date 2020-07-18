Число заразившихся коронавирусом в России превысило 765 тысяч

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 6 234 человек. За тот же период выздоровели 7 490 пациентов, 124 скончались.
В Москве зафиксировано 578 случаев. Второе и третье место по динамике распространения инфекции занимают Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ – 259 и 247 новых зараженных соответственно.
За время эпидемии коронавирус в России обнаружен у 765 437 человек, из них 546 863 выздоровели. Зафиксировано 12 247 летальных исходов.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей столицы. Он сравнил ситуацию с Нью-Йорком, где, по его словам, естественную защиту к инфекции имеют примерно столько же жителей.
Глава Минздрава Михаил Мурашко высказался за необходимость восстановления международных авиаперевозок. При этом он напомнил о мерах предосторожности: соблюдении социальной дистанции и тестировании на коронавирусную инфекцию.
В Хабаровском крае могут повторно ввести карантин. В Роспотребнадзоре отмечают рост числа заболевших в регионе и связывают это с продолжающимися акциями протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Коронавирусом в мире заразились почти 14 миллионов человек. В США число инфицированных превысило три миллиона, в Бразилии – два.
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