Число заразившихся коронавирусом в России превысило 765 тысяч

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные по числу зараженных. За время эпидемии выявлено свыше 765 тысяч инфицированных.

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 6 234 человек. За тот же период выздоровели 7 490 пациентов, 124 скончались.

В Москве зафиксировано 578 случаев. Второе и третье место по динамике распространения инфекции занимают Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ – 259 и 247 новых зараженных соответственно.

За время эпидемии коронавирус в России обнаружен у 765 437 человек, из них 546 863 выздоровели. Зафиксировано 12 247 летальных исходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей столицы. Он сравнил ситуацию с Нью-Йорком, где, по его словам, естественную защиту к инфекции имеют примерно столько же жителей.

Глава Минздрава Михаил Мурашко высказался за необходимость восстановления международных авиаперевозок. При этом он напомнил о мерах предосторожности: соблюдении социальной дистанции и тестировании на коронавирусную инфекцию.

В Хабаровском крае могут повторно ввести карантин. В Роспотребнадзоре отмечают рост числа заболевших в регионе и связывают это с продолжающимися акциями протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Коронавирусом в мире заразились почти 14 миллионов человек. В США число инфицированных превысило три миллиона, в Бразилии – два.