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Коронавирус
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 406 инфицированных

Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 406 инфицированных

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Число зараженных коронавирусом в России превысило 759 тысяч. Последние данные об эпидемии COVID-19 опубликовал оперативный штаб Москвы.
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За истекшие сутки в нашей стране выявлено 6 406 носителей коронавируса. За то же время вылечился 7 681 человек, зафиксировано 186 летальных исходов.

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В Москве выявлено 575 инфицированных. На втором месте оказалась Свердловская область – 301. В Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге зафиксировано 249 и 244 случая соответственно.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 759 203 человека, из них 539 373 выздоровели. Скончались 12 123 пациента.

У исследователей есть несколько гипотез о работе иммунитета при столкновении с коронавирусом, сообщила научный директор холдинга "Атлас" Анчи Баранова. Одна из версий гласит, что у некоторых людей инфекция уничтожается в организме до того, как появляются антитела. Некоторые специалисты на Западе сделали вывод, что долгосрочный иммунитет у переболевших COVID-19 не возникает, отметила она.

Перенесшие коронавирус в тяжелой форме не будут вакцинироваться в ближайшее время, поскольку у них есть антитела. Об этом сообщил руководитель Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Регистрация первой вакцины планируется на середину августа, клинические испытания проведены на добровольцах – они чувствуют себя хорошо.

В Москве открылась электронная запись на ПЦР-тесты на коронавирус. Анализы можно сдать бесплатно более чем в 200 поликлиниках столицы. Для этого нужно иметь московский полис ОМС и пройти предварительную запись.

Как отметил мэр города Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда", выбрать удобное время для сдачи теста можно на две недели вперед. "По возможности мы будем расширять такие услуги", – сказал он.

Автор: 17 июля 2020, 10:42 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом ✓ Надежный источник

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