Ученый заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 во всех регионах России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 остался позади во всех регионах России. Специалист констатировал, что инфекция постепенно отступает.
Наиболее существенное снижение заболеваемости наблюдается в Московской, Тверской, Белгородской, Воронежской областях и Забайкалье. Чуть медленнее эпидемия угасает в Тульской, Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областях, а также в Татарстане, Якутии и на Камчатке, сообщает РИА Новости.
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