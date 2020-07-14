Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 248 зараженных

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились более 739 тысяч человек. Свежие данные опубликовал оперативный штаб Москвы.

В России коронавирус за истекшие сутки обнаружили у 6 248 человек. За то же время выздоровели 8 804 пациента, скончались 175.

В Москве выявлено 613 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 281. Московская область переместилась на седьмое место по динамике распространения инфекции – 198 новых случаев.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 739 947 человек, из них 512 825 выздоровели. Зафиксировано 11 614 летальных исходов.

В Москве оператор городской сети беспроводного интернета проанализировал посещаемость публичных мест после снятия ограничений. Лидерами стали парки – на начало июля людей там на 122% больше, чем в начале марта. Специалисты связывают это с теплой погодой.

Без учета парков лидерами по посещаемости стали автосалоны. В середине лета в них побывали 75% клиентов, зафиксированных до эпидемии. Заполняемость пригородных электричек достигла 75% от показателей начала марта, метро – 65%. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, многие пересели с общественного транспорта на личный.

К середине августа вакцина от коронавируса получит разрешения и пройдет регистрацию, сообщил директор Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. После этого лекарство можно будет запустить в массовое производство.

Коронавирусом в мире заразились почти 13 миллионов человек, половина вылечилась. Лидером по числу инфицированных остаются США – там зафиксировано более трех миллионов случаев.