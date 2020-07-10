Попова обнародовала данные о разработке детской вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о работе над детской вакциной от коронавируса. Уточняется, что разработка должна соответствовать особым требованиям.
При это Попова не сообщила о примерных сроках появления новой вакцины. Стоит отметить, что речь о самом ближайшем времени не идет.
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