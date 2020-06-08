Москва готовится к снятию карантина: все подробности

Появились детали снятия карантина в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин 8 июня обнародует график поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в городе до 1 июля.



По словам градоначальника, санитарные ограничения и "ограничения по самосохранению людей" будут актуальны не один месяц. При этом основную их часть снимут.

Собянин отметил, что пора возвращаться к нормальной жизни, имея в виду восстановление работы ресторанов, кафе, гостиниц, туристического бизнеса, фитнес-центров. Разрешать проведение свадеб, фестивалей и других массовых мероприятий, по его мнению, пока рано.

Также стало известно, что дальнейшее снятие карантина в Москве планируется провести в два этапа – 10 и 15 июня, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник. По его данным, отмена электронных пропуска в столице возможна на финальном этапе.

По информации РБК, цифровые пропуска в Москве могут отменить с середины июня. Рассматривается вопрос о постепенном запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок.

Напомним, что 5 июня Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию карантина в Москве. По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе, так как в городе сохраняется положительная динамика по снижению заражаемости коронавирусом.

