Москва готовится к снятию карантина: все подробности

По словам градоначальника, санитарные ограничения и "ограничения по самосохранению людей" будут актуальны не один месяц. При этом основную их часть снимут.
Собянин отметил, что пора возвращаться к нормальной жизни, имея в виду восстановление работы ресторанов, кафе, гостиниц, туристического бизнеса, фитнес-центров. Разрешать проведение свадеб, фестивалей и других массовых мероприятий, по его мнению, пока рано.
Также стало известно, что дальнейшее снятие карантина в Москве планируется провести в два этапа – 10 и 15 июня, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник. По его данным, отмена электронных пропуска в столице возможна на финальном этапе.
По информации РБК, цифровые пропуска в Москве могут отменить с середины июня. Рассматривается вопрос о постепенном запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок.
Напомним, что 5 июня Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию карантина в Москве. По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе, так как в городе сохраняется положительная динамика по снижению заражаемости коронавирусом.
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