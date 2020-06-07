Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 7 июня Симптомы коронавируса

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Воскресенье
7 июня
Лента новостей
18:03
Самойлова располнела на карантине (видео)
18:00
Когда отменят пропуска на время карантина в Москве: в мэрии подготовили ответ
17:54
Мария Погребняк победила коронавирус
17:41
Главный раввин России заболел коронавирусом
17:36
Беременную звезду "Дома-2" обманули с квартирой мошенники
17:25
Марюс Вайсберг откровенно рассказал о разрыве с Бардо
17:16
Стрельба на юге Москвы попала на видео
17:06
"В экран не влезаю": Гузеева активно борется с лишним весом
16:49
Дима Билан покорил пользователей Инстаграма редким видео
16:36
"Частично потеряет чувствительность": подопечный Началовой сделал операцию на важном органе
16:22
Дочь Урганта распекли за участие в митинге с темнокожим бойфрендом
16:08
"Прыгал на машине": известного рэпера задержали в Москве из-за неадекватного поведения
15:49
По пьяни – на балкон Пугачевой: Лещенко рассказал о слежке за певицей
15:29
Андрейченко лишилась дома из-за сильнейшего шторма в Мексике
15:17
"Тронута до слез": дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию
14:59
Путин не смог оторваться и всю ночь смотрел сериал
14:50
"Что за бред?!": бывшая жена Кокшенова возмутилась слухам о борьбе за наследство
14:27
"Его взгляд": Ирина Круг поделилась уникальным кадром
14:26
Сына адвоката нашли связанным в Подмосковье
14:22
Собчак похвалили за рекламу книги про Гитлера
13:56
"Это его особенность": исчезновению оскандалившегося Алибасова нашли объяснение
13:51
"Бездарный": Панин скандально высказался о Кокшенове на похоронах
13:43
Альбина Джанабаева "засветила" лицо младшего наследника Меладзе
13:16
Постоянный стресс довел Любовь Успенскую
13:09
Обиженная участница закатила истерику на шоу "Остров героев"
13:00
Михаил Галустян в золотом боди ошарашил россиян
12:50
Сыровар Олег Сирота стал жертвой кражи
12:33
В Эстонии во время перестрелки убили двух человек
12:31
Любовные письма Людмилы Зыкиной нашлись в неожиданном месте
12:27
"Только не рожай": дочь Машкова высказалась о беременности матери
12:20
Онищенко высказался об отмене карантина в России
12:16
Оголенная Каменских пофилософствовала о жизни
11:54
"Иванушки" – алкоголики": Кирилл Андреев сделал шокирующее признание
11:42
Григория Лепса назвали подлым и обвинили в предательстве
11:31
Сын Галкина жестоко обошелся с сестрой
11:24
За сутки коронавирус в России выявили у 8984 человек
11:17
Переболевших коронавирусом предупредили об опасности
11:14
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
11:09
Алена Гаврилова раскрыла тайны личной жизни
10:56
Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
10:42
Стали известны причины развода российского "буржуя"
10:33
Собчак заплевали за неудачную шутку про негров
10:07
Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью
08:51
Рапунцель из шоу "Дом-2" заподозрила избранника в измене после "жесткой тусовки"
06:43
Оскорбленная Канделаки оторопела из-за возмутительного хамства
04:15
Игорь Крутой показал трогательное видео с мамой
02:23
Наргиз поведала о желании стать гинекологом
00:13
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июня 2020 года
00:09
Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи
22:35
Тутберидзе больше не может тренировать своих учениц
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Позорница!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо мертвой жене Норкина
Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью
Поклонники потеряли Бари Алибасова
Коронавирус
Когда отменят пропуска на время карантина в Москве: в мэрии подготовили ответ

Когда отменят пропуска на время карантина в Москве: в мэрии подготовили ответ

Обработка улиц во время карантина в Москве из-за коронавируса. Фото:
Дата окончания карантина в Москве точно неизвестна, хотя власти города и поговаривают о радикальных ослаблениях режима самоизоляции. В частности, уже называется приблизительное время отмены цифровых пропусков для перемещения по столице на транспорте.
прочитано 417 раз

Цифровой пропуск, который нужен человеку для перемещения по городу на транспорте, стал неотъемлемой частью карантина в Москве. Многие жители столицы с нетерпением ждут, когда же эту меру отменят.

ПО ТЕМЕ

Онищенко высказался об отмене карантина в России

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

В окружении мэрии Москвы поговаривают, что отмена цифровых пропусков для горожан может произойти уже 14 июня. Официально о грядущем смягчении карантина в Москве может быть объявлено уже 8 июня. Однако, предупреждают источники, Сергей Собянин может внести коррективы в последнюю минуту.

Как будут выглядеть решения столичных властей в этом случае – неизвестно. Впрочем, ранее сам Сергей Собянин отмечал, что стоит готовиться к радикальному ослаблению карантина в Москве. Возможно, он имел ввиду именно отмену электронных пропусков.

Напомним, карантин в Москве оказался востребованным из-за ситуации с коронавирусом. Лежащий на пересечении торговых и пассажирских маршрутов город с многомиллионным населением оказался под сильным напором эпидемии. Сбить пик заболеваемости удалось, в том числе, благодаря своевременному введению режима самоизоляции.

Столичные власти стали постепенно ослаблять карантин в Москве после того, как это стала позволять эпидемиологическая ситуация в городе. Уже сейчас действует режим прогулок, подаривший возможность москвичам гулять в парках и скверах по очереди.

Автор: 7 июня 2020, 18:00 Источник: РБК • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пропуск на время карантина в Москве – все подробности

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

Самойлова располнела на карантине (видео)
Мария Погребняк победила коронавирус
Беременную звезду "Дома-2" обманули с квартирой мошенники
Марюс Вайсберг откровенно рассказал о разрыве с Бардо

Проишествия

Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН
Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью

Ведущей сделали дорогой посмертный макяиж
Шоу-бизнес

"Что за бред?!": бывшая жена Кокшенова возмутилась слухам о борьбе за наследство

Экс-избранница актера в негодовании
Шоу-бизнес

"Тронута до слез": дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию

Татьяна не считает себя проигравшей
Шоу-бизнес

"Это его особенность": исчезновению оскандалившегося Алибасова нашли объяснение

Адвокат Жорин прокомментировал пропажу продюсера

Гороскоп

Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+