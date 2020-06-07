Когда отменят пропуска на время карантина в Москве: в мэрии подготовили ответ

Дата окончания карантина в Москве точно неизвестна, хотя власти города и поговаривают о радикальных ослаблениях режима самоизоляции. В частности, уже называется приблизительное время отмены цифровых пропусков для перемещения по столице на транспорте.

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