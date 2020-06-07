Когда отменят пропуска на время карантина в Москве: в мэрии подготовили ответ

Цифровой пропуск, который нужен человеку для перемещения по городу на транспорте, стал неотъемлемой частью карантина в Москве. Многие жители столицы с нетерпением ждут, когда же эту меру отменят.
В окружении мэрии Москвы поговаривают, что отмена цифровых пропусков для горожан может произойти уже 14 июня. Официально о грядущем смягчении карантина в Москве может быть объявлено уже 8 июня. Однако, предупреждают источники, Сергей Собянин может внести коррективы в последнюю минуту.
Как будут выглядеть решения столичных властей в этом случае – неизвестно. Впрочем, ранее сам Сергей Собянин отмечал, что стоит готовиться к радикальному ослаблению карантина в Москве. Возможно, он имел ввиду именно отмену электронных пропусков.
Напомним, карантин в Москве оказался востребованным из-за ситуации с коронавирусом. Лежащий на пересечении торговых и пассажирских маршрутов город с многомиллионным населением оказался под сильным напором эпидемии. Сбить пик заболеваемости удалось, в том числе, благодаря своевременному введению режима самоизоляции.
Столичные власти стали постепенно ослаблять карантин в Москве после того, как это стала позволять эпидемиологическая ситуация в городе. Уже сейчас действует режим прогулок, подаривший возможность москвичам гулять в парках и скверах по очереди.
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