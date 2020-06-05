Озвучены новые требования к ношению масок в период пандемии

Подробности изменений озвучил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Примечательно, что ранее организация выступала с заявлением о том, что ношение масок рекомендуется только больным COVID-19.
Руководитель ВОЗ отметил, что правительствам стран рекомендовано использование масок населением там, где отмечено широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование. В частности, это общественный транспорт, магазины и другие переполненные людьми места.
Кроме того, ВОЗ рекомендует использовать маски гражданам с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет. Ношение этого защитного средства желательно всем медработникам. Важно, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.
Напомним, по состоянию на 5 июня коронавирусом в мире заразились более 6,5 миллиона человек, инфекция унесла 386 тысяч жизней. В США число заболевших за время эпидемии превысило 1,85 миллиона.
Как писали "Дни.ру", за время пандемии коронавирусом в России заразились 449 834 человека. Выздоровели более 212 тысяч, умерли 5 528.
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