Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 726 человек

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 726 человек. Выздоровели 8 057 пациентов, зафиксировано 144 летальных случая.
Новость дополняется.
За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 726 человек. Выздоровели 8 057 пациентов, зафиксировано 144 летальных случая.
Новость дополняется.
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