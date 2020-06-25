Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 113 инфицированных

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 7 113 человек. За то же время полностью выздоровели 6 342 человека, зафиксировано 92 летальных исхода.
В Москве выявили 885 носителей инфекции, в Московской области – 467. На третьем месте по динамике распространения заболеваемости оказался Ханты-Мансийский автономный округ – 319 новых случаев. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлен 221 носитель.
С начала эпидемии коронавируса в России зафиксировано 613 944 заразившихся. Выздоровели 375 164 человека, 8 605 пациентов умерли.
В столице суточный прирост новых заболевших стал минимальным с середины апреля. С 23 июня в городе полностью заработали заведения общепита, были сняты ограничения с детских садов, музеев, открыта навигация по Москве-реке.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, эпидемия коронавируса в России идет на спад, прежде всего – в Москве. При этом он отметил, что растет число тех, у кого выработался иммунитет к COVID-19: таковых в столице уже около 20%.
Три четверти работавших удаленно россиян вышли в офисы. Большинство перенесло это легко, но некоторые отметили, что им теперь непривычно сидеть в кабинетах и ежедневно тратить время на поездку на работу и обратно.
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