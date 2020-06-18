За сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронаврусом

Согласно данным Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией, за минувшие сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом. Также у погибших была диагностирована пневмония, передает сетевое издание "Москва 24".
Отметим, ранее эксперты рассказывали, что ситуацию с распространением эпидемии в столице и других регионах страны удалось переломить. При этом специалисты из международных организаций предупреждают об опасности второй волны коронавируса в том случае, если не будут соблюдаться должные меры предосторожности.
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