За сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронаврусом

Согласно данным Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией, за минувшие сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом. Также у погибших была диагностирована пневмония, передает сетевое издание "Москва 24".

Отметим, ранее эксперты рассказывали, что ситуацию с распространением эпидемии в столице и других регионах страны удалось переломить. При этом специалисты из международных организаций предупреждают об опасности второй волны коронавируса в том случае, если не будут соблюдаться должные меры предосторожности.