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Коронавирус

За сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронаврусом

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Согласно данным Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией, за минувшие сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом. Также у погибших была диагностирована пневмония, передает сетевое издание "Москва 24".

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Отметим, ранее эксперты рассказывали, что ситуацию с распространением эпидемии в столице и других регионах страны удалось переломить. При этом специалисты из международных организаций предупреждают об опасности второй волны коронавируса в том случае, если не будут соблюдаться должные меры предосторожности.

Автор: 18 июня 2020, 08:41 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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