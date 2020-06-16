Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины

До президентских выборов в Белоруссии осталось меньше двух месяцев. Обстановка в городах накаляется: люди выходят на акции протеста в поддержку альтернативных кандидатов. Политолог Йорг Форбриг подчеркивает: ситуация в республике уже не такая, как 25 лет назад, и предстоящие выборы не будут для Александр Лукашенко легкой прогулкой. Что может помешать Батьке победить?



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