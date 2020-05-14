Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса

Многие украинцы желали бы сильной власти по примеру соседней Белоруссии, но Владимир Зеленский диктатором быть не может, отметил эксперт. По его мнению, никто не верит, что президент способен бросить вызов влиятельным олигархам и поднимающим голову региональным элитам.
И даже если Владимир Зеленский попробует управлять в стиле Александра Лукашенко, это приведет лишь к распаду Украины, считает политолог. "У нас собранная по лоскутам страна, которая и 100 лет не просуществовала в своих границах", – пояснил Бортник.
Карантин из-за коронавируса на Украине стремительно сходит на нет, констатировал эксперт в эфире телеканала "112". Принимаемые правительством послабления политолог считает следствием давления региональных элит, которые на глазах перехватывают власть у Киева.
Происходящее Бортник назвал бунтом мэров. "Если они возглавят выход из карантина, эта власть будет не нужна вообще", – резюмировал эксперт.
Эпидемия коронавируса может окончательно похоронить Украину, предсказывала бывший депутат Верховной рады Анна Герман. В апреле она предрекла быстрый рост регионального сепаратизма.
Виновным в происходящем политик считает украинские власти во главе с Зеленским. Герман напомнила, что новый президент продолжил политику старого: дискриминационные законы не были отменены, продолжилось давление на русскоговорящих и сторонников Московского патриархата.
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