Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса на Украине резко усилила региональные элиты. Президент Владимир Зеленский столкнулся с сильным противодействием мэров и губернаторов, которые начали самостоятельно отменять введенные ограничения. Политолог Руслан Бортник предупреждает: вольница на местах может привести к новым территориальным потерям страны.



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