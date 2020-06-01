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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июня 2020 года

Сколько зараженных коронавирусом в России 1 июня. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
С приходом лета коронавирус в России поставил новый рекорд: COVID-19 в нашей стране заболели свыше 400 тысяч человек. Последние новости об эпидемии коронавируса на 1 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
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Коронавирусом в России заразились более 405 тысяч человек. За последние сутки выявлено 9 268 случаев. За время эпидемии COVID-19 в нашей стране выздоровели 171,8 тысячи человек, умерли 4 693 пациента.

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Минздрав России одобрил первый отечественный препарат для лечения коронавируса – "Авифавир". Препарат не будет поступать в свободное продажу, лекарство поставят в медицинские учреждения.

Россияне с нетерпением ждут курортного сезона. Глава Роспотребнадзора Анна Попова успокоила граждан: медицинские маски носить на пляже не нужно. Но социальную дистанцию из-за коронавируса соблюдать все же необходимо, но это не относится к семейным людям, отметила руководитель ведомства.

Шведский ретейлер IKEA 3 июня возобновит работу в Москве. В целях безопасности одновременное количество посетителей будет ограничено.

Коронавирусом в мире по последним данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,1 миллиона человек. 2,7 миллиона вылечились от COVID-19, скончались 369 тысяч человек.

Ученые из Китая опровергли версию о том, что коронавирус начал распространяться с рынка морепродуктов в Ухане. Исследования образцов животных не подтвердили эту версию, утверждают в КНР.

Коронавирус в Москве

Заболели – 180 791

Умерли – 2 408

Выздоровели – 78 324

Коронавирус в России

Заболели – 405 843

Умерли – 4 693

Выздоровели – 171 883

Коронавирус в мире

Заболели – 5 950 963

Умерли – 365 980

Выздоровели – 2 632 060

Статистка коронавируса на 31 мая 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва180 791
2 40878 324
Россия405 8434 693171 883
США1 740 785103 819502 059
Весь мир6 110 963
369 980
2 840 060

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Автор: 1 июня 2020, 00:02

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