Одобрен первый российский препарат от коронавируса

Лекарственное средство "Авифавир" производят РФПИ и научно-фармацевтический центр "ХимРар". Эффективность препарата составляет свыше 80%. Он производится из российского сырья, однако основа средства разработана в Японии. Речь идет о веществе "Фавипиравир".
"Авифавир" отлично действует против новых штаммов гриппа. Но против обычных сезонных вирусов он малоэффективен. Вещество, входящее в состав лекарственного средства, встраивается в рибонуклеиновую кислоту (РНК) вируса и препятствует его размножению.
Ученые узнали, что "Авифавир" – это хорошее средство против разных РНК-вирусов, включая вирус Эбола, вспышка которого была зафиксирована в Африке несколько лет назад. "Известия" пишут, что препарат представляет опасность для беременных женщин. У ребенка может появиться уродство.
На данный момент еще идут клинические исследования препарата. В этом принимают участие 330 пациентов. Тем не менее, "Авифавир" может поступить в продажу уже 11 июня.
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