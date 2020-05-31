Одобрен первый российский препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировал препарат против COVID-19. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Лекарственное средство "Авифавир" производят РФПИ и научно-фармацевтический центр "ХимРар". Эффективность препарата составляет свыше 80%. Он производится из российского сырья, однако основа средства разработана в Японии. Речь идет о веществе "Фавипиравир".

"Авифавир" отлично действует против новых штаммов гриппа. Но против обычных сезонных вирусов он малоэффективен. Вещество, входящее в состав лекарственного средства, встраивается в рибонуклеиновую кислоту (РНК) вируса и препятствует его размножению.

Ученые узнали, что "Авифавир" – это хорошее средство против разных РНК-вирусов, включая вирус Эбола, вспышка которого была зафиксирована в Африке несколько лет назад. "Известия" пишут, что препарат представляет опасность для беременных женщин. У ребенка может появиться уродство.

На данный момент еще идут клинические исследования препарата. В этом принимают участие 330 пациентов. Тем не менее, "Авифавир" может поступить в продажу уже 11 июня.