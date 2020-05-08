Еще 10 тысяч больных: в России подскочило число зараженных коронавирусом

К 8 мая 2020 года число пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, в России достигло отметки в 187 859 человек. Всего за сутки этот показатель подскочил на 10 699 заболевших. Примечательно, что это немногим меньше, чем было зафиксировано 7 мая.
Сообщается также, что за сутки в России было зарегистрировано 98 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составило 1723. Вместе с тем, за все время наблюдений выздоровели от коронавируса 26 608 человек. Этот показатель за день увеличился на 2 805 пациентов.
В Москве за сутки зарегистрировано 5 846 новых случаев коронавируса. Всего в городе болеют, как показывает статистика, 98 522 человека.
Напомним, экспертное сообщество, политики, врачи и простые граждане с нетерпением ожидают наступления пика коронавируса в России, поскольку только после этого можно будет говорить о выходе на плато и постепенном снижении темпов распространения эпидемии. Это является обязательным условием для ослабления и отмены карантина в стране.
Отметим, продление карантина в Москве за пределы обозначенной Владимиром Путиным даты в 11 мая уже состоялось. Более того, ограничительные меры ужесточены – в городе введен масочный режим, а перемещаться на транспорте по-прежнему можно только имея электронный пропуск.
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