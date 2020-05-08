Еще 10 тысяч больных: в России подскочило число зараженных коронавирусом

Последние новости указывают на то, что коронавирус в России будет оставаться заметной угрозой еще продолжительное время. И данные официальной статистики наглядно демонстрируют, что снижение темпов распространения эпидемии в нашей стране пока не близко.

К 8 мая 2020 года число пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, в России достигло отметки в 187 859 человек. Всего за сутки этот показатель подскочил на 10 699 заболевших. Примечательно, что это немногим меньше, чем было зафиксировано 7 мая.

Сообщается также, что за сутки в России было зарегистрировано 98 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составило 1723. Вместе с тем, за все время наблюдений выздоровели от коронавируса 26 608 человек. Этот показатель за день увеличился на 2 805 пациентов.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 846 новых случаев коронавируса. Всего в городе болеют, как показывает статистика, 98 522 человека.

Напомним, экспертное сообщество, политики, врачи и простые граждане с нетерпением ожидают наступления пика коронавируса в России, поскольку только после этого можно будет говорить о выходе на плато и постепенном снижении темпов распространения эпидемии. Это является обязательным условием для ослабления и отмены карантина в стране.

Отметим, продление карантина в Москве за пределы обозначенной Владимиром Путиным даты в 11 мая уже состоялось. Более того, ограничительные меры ужесточены – в городе введен масочный режим, а перемещаться на транспорте по-прежнему можно только имея электронный пропуск.