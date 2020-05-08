В США приготовились отправить в Россию аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В частности, они обсудили ситуацию с коронавирусом.

Вечером 7 мая Владимир Путин общался по телефону с целым рядом иностранных лидеров. Среди них был и президент США Дональд Трамп.

Одним из вопросов, который оказался в центре обсуждения на высшем уровне, оказалась ситуация с коронавирусом в России и США. В Кремле отметили, что стороны договорились о дальнейшем усилении взаимодействия по этому вопросу.

В частности, Дональд Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. Во время пресс-конференции сам президент США сообщил журналистам, что Владимир Путин согласился принять американские аппараты искусственной вентиляции легких.

Дональд Трамп добавил, что в России с коронавирусом сложилась тяжелая ситуация. Напомним, согласно последним данным официальной статистики, в США эпидемия затронула больше 1,263 миллиона человек. В стране зарегистрировано свыше 74 тысяч летальных исходов.

Коронавирус в России был диагностирован у более чем 177 тысяч человек. Погибли от болезни 1630 пациентов. Эксперты отмечают, что в нашей стране эпидемия еще представляет из себя угрозу, в связи с чем необходимо с осторожностью относиться к отмене или ослаблению карантина.

Как отмечал сам Владимир Путин, главы субъектов должны самостоятельно принять решение об отмене карантина с опорой на объективные данные о скорости распространение коронавируса в регионе. Где-то еще долго придется мириться с ограничениями.