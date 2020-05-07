С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

С 12 мая в Москве возобновится работа автопрома, легкой, машиностроительной промышленности, строительной отрасли, производителей электроники и компьютеров. На одни только промышленные предприятия смогут вернуться около 200 тысяч работников, отмечают в комплексе.
Работу в период ограничений продолжали 350 из 720 предприятий столицы, говорится в сообщении. Среди них – производители медицинского оборудования, антисептиков, масок, предприятия ОПК. "Поэтапное восстановление деятельности остальных предприятий начнется с 12 мая", – отметили в пресс-службе.
Важно, чтобы люди не теряли источник дохода, а городская экономика могла восстановиться как можно быстрее, подчеркнул заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Предприятия в условиях режима самоизоляции стараются адаптироваться к текущим условиям, но не все их них могут продолжать деятельность в удаленном режиме, отметил чиновник.
Совместно с производителями в мэрии разработали план поэтапного возобновления рабочей деятельности. "На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе", – рассказал Ефимов.
Все промпредприятия столицы до 31 мая должны провести тестирование не менее 10% сотрудников на наличие коронавирусноф инфекции. С 1 июня такой объем тестов должен проводиться каждые 15 дней. Там, где нет возможности обеспечить социальную дистанцию между работниками, необходимо установить разделительные перегородки.
Сотрудники должны носить печатки и маски, пользоваться антисептиками для рук. Также предприятиям необходимо обеспечить социальную дистанцию между людьми. Некоторые организации уже знакомы с новыми правилами, поскольку они продолжили работу в период эпидемии, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
При этом работники с хроническими заболеваниями, беременные женщины и лица с признаками ОРВИ должны оставаться дома. При несоблюдении вышеперечисленных требований предприятия будут закрываться.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве. По его словам, заразились порядка 300 тысяч человек – это около 2,5% населения города. Выявляемость стала лучше благодаря увеличению количества тестов: ранее в столице проверяли около 20 тысяч человек в сутки, сейчас – порядка 40 тысяч.
Накануне на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила трехэтапный план по снятию ограничительных мер. На первом этапе будет возможно занятие физкультурой на открытом воздухе, прогулка с детьми, работа торговых объектов ограниченной площади, на втором откроются объекты большей площади, на третьем все ограничения будут отменены, но при условии соблюдения социальной дистанции.
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