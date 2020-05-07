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Сводит риски к нулю: опробовано чудо-средство от коронавируса

Лечение коронавируса, новости. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В России разработали устройство для борьбы с коронавирусом. Специальную дезинфицирующую кабину представил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Устройство сводит риск заболевания COVID-19 к нулю, утверждают специалисты.
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Глава региона опробовал новейшую российскую разработку на себе. Информация об испытании дезинфицирующей кабины от коронавируса появилась на официальном портале правительства Кировской области.

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Устройство представляет собой рамку, ее можно установить на входе. Кабина полностью автоматизирована: в нее встроены датчики движения, которые моментально реагируют на появление человека. После этого в течение нескольких секунд на каждого проходящего по всему его росту распыляется дезинфицирующее средство.

Для борьбы с коронавирусом кабину также оснастили специальным блоком для обеззараживания гаджетов. Как сообщает сайт телеканала "Царьград", в сочетании с маской устройство практически гарантированно помогает защититься от COVID-19.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом в России превысило 175 тысяч человек. За последние сутки было выявлено свыше 11 тысяч новых случаев, из них большая часть в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин продлил режим ограничительных мер до 31 мая. Кроме того, горожане будут обязаны носить маски и перчатки на транспорте, в магазинах и аптеках. При передвижении по улице надевать их необязательно.

Вместе с тем с 12 мая в городе возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Ранее их деятельность была приостановлена из-за коронавируса в Москве.

Автор: 7 мая 2020, 21:59

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