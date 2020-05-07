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Собянин продлил карантин в Москве: все подробности

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Накануне президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов страны разработать план по снятию ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В Москве решили проявить особую аккуратность.
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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что прирост зараженных в столице остается высоким, однако это говорит не об ухудшении ситуации, а об увеличении объемов тестирования. Градоначальник считает, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин сообщил, что первый этап снятия ограничений начнется 12 мая. С этого дня смогут возобновить работу строительные и промышленные компании. Но выполнять свои обязанности смогут лишь те сотрудники, чье присутствие на стройплощадках необходимо.

Также 12 мая в Москве вводится масочный и перчаточный режим. Градоначальник пояснил, что наряду с возобновлением работы строительных предприятий плотность людей на улицах и в транспорте возрастет, что требует дополнительных защитных мер. Об этом политик написал в четверг в своем блоге.

Тем не менее, режим самоизоляции для граждан будет продлен до 31 мая. Сергей Собянин добавил, что до конца месяца также сохранятся ограничения для кафе и ресторанов, предприятий торговли, спорта, сферы услуг и культуры. Мэр Москвы обратил внимание, что при ухудшении ситуации все ограничительные меры могут быть восстановлены.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

7 мая 2020, 16:23

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Комарова Кристина
Ответить
Бред!!! Зачем открывать стройки?? Это не жизненно важные объекты. Только для распила...
1

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