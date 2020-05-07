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"Своим поведением не заслужили": Киселев призвал ужесточить карантин в России

Дмитрий Киселев. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коронавирус в России продолжает распространяться темпами, вызывающими серьезные опасения. Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что в таких условиях об отмене карантина не может идти и речи.
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Многочисленные эксперты и простые россияне внимательно изучают последние новости о коронавирусе и данные свежей статистики, чтобы понять, когда эпидемия достигнет своего пика и выйдет на плато. Однако, как уверен Дмитрий Киселев, такой исход остается пока только в мечтах.

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Он рассказал, что если коронавирус в России продолжит распространяться с той же скоростью, то уже к 10 мая число пациентов с подтвержденным диагнозом достигнет 200 тысяч человек. Это значит, что отменять карантин в России не следует, уверен журналист.

"Своим поведением не заслужили плато, а значит – и послабления ограничений. Надо жестче, иначе станем терять все больше врачей, и волна захлестнет с той же скоростью", – на своей странице в "Телеграм" написал Дмитрий Киселев.

Напомним, карантин в России может быть ослаблен с 12 мая. Однако, как неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин, решение о смягчении ограничительных мер должно приниматься, исходя из объективной ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе.

В частности, карантин в Москве 12 мая ослаблен не будет. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, ситуация не позволяет пойти на такой риск. В столице начнут работать промышленные предприятия и стройки, однако других изменений пока не произойдет.

Автор: 7 мая 2020, 09:55
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