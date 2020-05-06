Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия

В Москве с 12 мая возобновится работа всех промышленных и строительных предприятий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным в среду, 6 мая.



От возобновления деятельности этих предприятий на работу выйдут более 500 тысяч человек, уточнил градоначальник. Это важно для экономики города и всей страны, подчеркнул мэр.



"Заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию", – пояснил Собянин.

Однако ситуация с коронавирусом в Москве по-прежнему очень серьезная, поэтому преждевременно говорить об открытии предприятий сферы услуг, подчеркнул градоначальник. Это несет риски дальнейшего распространения инфекции, объяснил мэр.

В открытии таких предприятий, где есть прямой контакт между людьми, необходимо соблюдать четкие критерии, отметил Собянин. По его словам, меры выхода из режима самоизоляции нужно поделить на два этапа. Первый касается сферы услуг – салонов красоты, парикмахерских, торговли и прочего. Здесь необходимы жесткие правила, указал градоначальник.

"Начало работы этих предприятий могут спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", – предупредил Собянин.

Он отметил, что критерии возобновления деятельности предприятий сферы услуг выработаны, и они достаточно строгие. Решение о начале их работы будет приниматься на уровне региона и исходя из специфики того или иного субъекта. Отдельно будет регулироваться выход из самоизоляции таких отраслей, как промышленность, строительство и сельское хозяйство, уточнил градоначальник.

"Сфера услуг более жестко контролируется санитарными врачами, что касается промышленности, других сфер, это все-таки в большей степени сфера ответственности самих руководителей", – подчеркнул Собянин.

Решение о возобновлении работы промпредприятий и строительных организаций поддержал президент Владимир Путин. Это абсолютно обоснованное решение, подчеркнул глава государства.

Напомним, что на совещании у президента глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила трехэтапный план по ослаблению ограничительныз мер. На первом этапе будет разрешена работа объектов торговли и услуг ограниченной площади, на втором – объектов большей площади, также откроются образовательные организации, на третьем откроются парки, скверы, предприятий общественного питания, гостиницы и прочее.

Напомним, что за последние сутки коронавирус в Москве выявили у 5858 человек. Всего в городе выявлено более 85 тысяч случаев заболевания COVID-19.