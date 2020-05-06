Собянин отказался отменять карантин в Москве

На совещании Владимира Путина по коронавирусу Сергей Собянин рассказал о том, что с 12 мая карантин в Москве отменяться или радикально смягчаться не будет. Сфере услуг на скорые послабления рассчитывать не приходится.

Как ранее постановил Владимир Путин, по всей стране поэтапное ослабление режима самоизоляции должно начинаться с 12 мая. Однако, предупредил он, решения должны приниматься исходя из объективной ситуации в каждом конкретном регионе.

Карантин в Москве с этого времени отменяться не будет, подчеркнул Сергей Собянин. "Режим самоизоляции не ослабевает", – рассказал он во время совещания Владимира Путина по коронавирусу.

Столичный градоначальник отметил, что, наоборот, следует четко следовать карантинным ограничениям для того, чтобы многие предприятия в городе продолжали свою работу. Кроме того, все столичные стройки и промышленные предприятия смогут возобновить свою деятельность. Однако на сферу услуг послабления пока распространяться не будут.

Напомним, карантин в Москве де-факто действует еще с марта. Ограничительные меры должны помочь затормозить темпы распространения короанвируса в городе. Столица оказалась самым пострадавшим из-за болезни городом.

Как заметил на совещании Владимира Путина по коронавирусу сам Сергей Собянин, в последние дни число тяжело больных не увеличивается. Это говорит о том, что ситуация близка к стабилизации. Тем не менее, добавил мэр, отмены карантина в Москвы 12 мая была бы преждевременной.