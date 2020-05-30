"Убивает все живое": Тодоренко разревелась из-за последствий коронавируса для семьи

Регина Тодоренко пожаловаться подписчикам на тяготы карантина. Знаменитость не могла сдержать слез, рассказывая о том, какой ущерб нанес ее родственникам заразный вирус.



Звезда шоу "Орел и решка" и популярный блогер Регина Тодоренко рассказала фолловерам, как страдает на карантине. Сильнее всего девушку угнетает расставание с родителями. Она очень переживает, что ее подрастающий сын Майкл не может встретиться с бабушкой и дедушкой. Знаменитость даже разрыдалась от расстройства.

Оказалось, уже почти полгода малыш не видел родителей мамы. Они постоянно созваниваются по видеосвязи, но, по мнению Тодоренко, такое общение только "убивает все живое".

"Коммуникация через экран смартфона порой убивает все живое, так как ничто не сможет передать всю романтику встреч", – написала на своей страничке в "Инстаграм" расстроенная блогерша.

Регина Тодоренко рассказала, как ее сын радуется при виде оцифрованных бабушки с дедушкой, и лезет целовать экран. Для того чтобы развеселить внука, родители Тодоренко устраивают ему настоящие концерты – поют и играют на гитаре.

Сама 30-летняя теледива тоже очень скучает по родственникам "Вообще, не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки", – призналась знаменитость.

Преданных фанатов Тодоренко очень растрогали ее слова. Фолловеры поспешили поддержать девушку и засыпали ее комплиментами. "Как я вас понимаю!", "Побольше бы таких людей как ты, и мир стал бы лучше", " Хорошая вы мама", "Молодец!", " Родительского тепла хочется всегда!", – соглашаются с Региной ее подписчики.



