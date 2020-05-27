"Стадный иммунитет": как не заболеть коронавирусом в тяжелой форме

Эксперт считает, что спешить переболеть коронавирусом не стоит. Чем позже человек подхватит опасную инфекцию, тем больше шансов перенести ее в легкой форме, пояснила Анча Баранова.
По мнению профессора, со временем вирус ослабевает, и это положительная тенденция. Однако растет число бессимптомно переболевших COVID-19 в мире. Это значит, что у людей быстрее формируется "стадный иммунитет".
Анча Баранова считает, что избежать заражения коронавирусом можно, если снизить риски. Ее совет прост: надо реже покидать дом.
Специалист уточнила, что коронавирус в мире начал превалировать в более "заразном" штамме. Однако это не значит, что он сильнее влияет на человека. По ее словам, число тяжелобольных коронавирусом в мире остается тем же. Кроме того, Анча Баранова заверила, что вскоре появится вакцина от коронавируса.
Популярные темы форума
Где пропала невест а покойника?
Отличницы знают толк в жизни
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке
Мужик из интернета
Огурцы в комнате дочери
Замутил с темнокожей
Что думаете о второй волне коронавируса?