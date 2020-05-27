Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 мая 2020 года

Вакцина от коронавируса, судя по всему, появится в широком доступе уже после того, как первая волна эпидемии схлынет. О том, что, по мнению специалистов, пик эпидемии в России уже пройден, еще 26 мая рассказывал Владимир Путин.
Статистика за 27 мая 2020 наглядно продемонстрировала верность этого тезиса. Замедление распространения эпидемии короанвируса наблюдается и в других странах. Тем не менее, болезнь продолжает выступать в качестве самой заметной и опасной глобальной угрозы.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 169 303
- Умерли – 2 110
- Выздоровели – 61 619
Коронавирус в России
- Заболели – 362 611
- Умерли – 3 814
- Выздоровели – 131 245
Коронавирус в мире
- Заболели – 5 639 415
- Умерли – 351 210
- Выздоровели – 2 407 439
Статистка коронавируса на 27 мая 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|169 303
|2 110
|61 619
|Россия
|362 611
|3 814
|131 245
|США
|1 713 245
|100 031
|468 669
|Весь мир
|5 639 415
|351 210
|2 407 439
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