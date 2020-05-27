Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 мая 2020 года

Последние новости пестрят статистическими данными, указывающими на замедление темпов распространения коронавируса в России и во многих других странах мира. 27 мая 2020 года в нашей стране пока не сложилась ситуация, которая бы позволила полностью отменить карантин.

Вакцина от коронавируса, судя по всему, появится в широком доступе уже после того, как первая волна эпидемии схлынет. О том, что, по мнению специалистов, пик эпидемии в России уже пройден, еще 26 мая рассказывал Владимир Путин.

Статистика за 27 мая 2020 наглядно продемонстрировала верность этого тезиса. Замедление распространения эпидемии короанвируса наблюдается и в других странах. Тем не менее, болезнь продолжает выступать в качестве самой заметной и опасной глобальной угрозы.

Коронавирус в Москве

Заболели – 169 303

Умерли – 2 110

Выздоровели – 61 619

Коронавирус в России

Заболели – 362 611

Умерли – 3 814

Выздоровели – 131 245

Коронавирус в мире

Заболели – 5 639 415

Умерли – 351 210

Выздоровели – 2 407 439

Статистка коронавируса на 27 мая 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 169 303

2 110 61 619 Россия 362 611 3 814 131 245 США 1 713 245 100 031 468 669 Весь мир 5 639 415

351 210

2 407 439



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