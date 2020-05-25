Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 25 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Понедельник
25 мая
Лента новостей
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:50
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:42
Ушедшая от Тутберидзе Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
19:38
Вице-премьер Чернышенко назвал сроки туристического сезона в России
19:37
Стала носителем чипа: народ покрутил у виска после откровений Литвиновой
19:19
Появились данные о большом долге Киркорова
19:15
Перенесший инсульт Дибров выполнил обещание Малышевой
19:06
Рецепт: весенний салат с яйцом-пашот
19:02
Сколько продлится масочный режим в России
18:42
Свадьба будет! Стало известно о больших переменах в жизни Бузовой
18:38
Лещенко влез в разборки Пригожина и Шнурова
18:35
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
18:29
Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года
18:25
Нурмагомедов отказался сдать тест на COVID-19 после заражения отца
18:02
Мне бы на хлебушек только: нуждающийся в деньгах Газманов теперь выступает за 5-7 тысяч рублей
17:57
Переболевшего коронавирусом Пескова выписали из больницы
17:46
Узнал о диагнозе на съемках: телеведущий Гордон заразился коронавирусом
17:45
Лепс вмешался в грязный скандал с "голодающим" мужем Королевой
17:35
"Боже, как это мило!": Петров опубликовал интимное фото с избранницей
17:31
Собянин объявил о новом этапе отмены карантина в Москве
17:23
В подмосковном лесу обнаружили расчлененное тело мужчины
16:57
Вирусолог предсказал исчезновение коронавируса через две недели
16:57
Расставшийся с Казаченко Джигарханян заговорил о бане Волочковой
16:54
Стало известно о смягчении ограничений из-за коронавируса в Испании
16:33
Половцеву из сериала "Улицы разбитых фонарей" жена публично пригрозила разводом
16:32
У легендарного музыканта произошел сердечный приступ
16:25
Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей
16:20
"Гнусное поведение": муж пошел в атаку после сообщения о расставании с Гагариной
16:17
В Москве мошенник похитил у пенсионера более миллиона рублей
15:54
"Диалог налажен": Муцениеце откровенно о бракоразводном процессе с Прилучным
15:51
Юлия Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал "Великая"
15:50
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок за рубеж этим летом
15:22
В Петербурге автомобиль насмерть сбил велосипедиста
15:21
Развода не будет? Оксана Самойлова и Джиган показали семейную идиллию
15:08
Что на самом деле случилось с бывшим мужем Лолиты Милявской: появилось фото с диагнозом
15:06
Дарья Мороз заразилась коронавирусом
15:03
У Лукашенко появился реальный конкурент на президентских выборах
14:58
Теперь без боли, разрывов и крови: врач рассказал о лечении Киркорова от геморроя
14:58
Седокова восхитила роскошным подарком от тайного поклонника (видео)
14:52
Пилотный эпизод сериала "Друзья" с треском провалился из-за смеха за кадром и отсутствия логики
14:52
Еще один регион России приступил к смягчению карантина
14:34
"Делегат артистов цирка": Шнуров положил Пригожина на лопатки
14:32
Новые подробности грандиозного скандала с мужем Наташи Королевой
14:28
Теперь официально: Петросян показал фотографию своей новой семьи
14:15
Безработный москвич угнал уборочную машину для развлечений
14:09
Дибров сделал странное заявление о чудом выжившей Бабкиной
13:56
Почему нельзя использовать смартфоны во время полета
13:56
"Плоды коронабесия": России предрекли рост смертности от онкологии
13:41
Лишний вес и седина изменили звезду сериала "Клон" Мурилу Бенисиу
13:40
Вскрылись данные о заговоре королевской семьи против Меган Маркл
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Всю сумму не потянем": Собчак молит россиян о помощи
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Положение бедственное: обнищавшая вдова Караченцова едва сводит концы с концами
Пугачеву вплели в грандиозный скандал
Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
Разоблачена грязная ложь о Путине
Коронавирус
Вице-премьер Чернышенко назвал сроки туристического сезона в России

Вице-премьер Чернышенко назвал сроки туристического сезона в России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Pres/www.globallookpress.com
Коронавирус в России поставил крест на большинстве перемещения граждан на дальние расстояния. Однако вскоре может сложиться ситуация, при которой в стране все же откроется туристический сезон.
прочитано 179 раз

Карантин в России может быть ослаблен уже в 23 регионах страны, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Приоритетом для правительства он назвал безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма.

ПО ТЕМЕ

Путин назвал наиболее пострадавших от коронавируса

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Начаться этот процесс должен в первой половине лета. В частности, с 1 июля в России откроются санатории. Это можно назвать датой запуска первой волны внутреннего туризма.

А вот с заграничными поездками, отметил Дмитрий Чернышенко, пока придется повременить. Предпосылок для массовых выездов зарубеж не видно, тогда как опасность второй волны заболеваемости велика. По данным туристической организации ООН, уже 100% стран в мире закрыли свои границы для иностранных туристов из-за эпидемии коронавируса.

"Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо в нашей стране есть все условия для этого", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер добавил, что для въезжающих в России сохраняется необходимость соблюдать двухнедельную самоизоляцию за свой счет.

Напомним, карантин в России действует до сих пор. Ослабление и отмена ограничений станет возможна только после того, как эпидемия коронавируса сойдет на нет. По состоянию на 25 мая 2020 года общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 353 427 человек. За сутки этот показатель увеличился на 8 946 пациентов.

Автор: 25 мая 2020, 19:38 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мобилизация резервистов: зачем Зеленский отправил войска в Донбасс
Бизнес на крови: раскрыта преступная деятельность Порошенко в Донбассе
Разоблачена грязная ложь о Путине
Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии

Шоу-бизнес

Мне бы на хлебушек только: нуждающийся в деньгах Газманов теперь выступает за 5-7 тысяч рублей
Лепс вмешался в грязный скандал с "голодающим" мужем Королевой
"Боже, как это мило!": Петров опубликовал интимное фото с избранницей
Расставшийся с Казаченко Джигарханян заговорил о бане Волочковой

Проишествия

Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках
Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Родители тайно залили могилу Началовой бетоном

Поклонники ахнули
Шоу-бизнес

Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука

Примадонна обратилась к близкому человеку
Шоу-бизнес

Что на самом деле случилось с бывшим мужем Лолиты Милявской: появилось фото с диагнозом

Выступил адвокат спортсмена
Шоу-бизнес

Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей

Продюсер вышвырнул артистку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года
Совет на выходные 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 23-24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+