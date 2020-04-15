Путин назвал наиболее пострадавших от коронавируса

В ходе выступления перед правительством Владимир Путин назвал отрасли, которые в условиях борьбы с эпидемией коронавируса в России пострадали сильнее всего. В этот список входят предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма и гостиничного дела.
"Следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем", – подчеркнул президент России.
Владимир Путин отметил, что правительство уже успело подготовить и начать реализовывать меры поддержки экономики, бизнеса и граждан. Вместе с этим изначально власти обговаривали, что по мере развития ситуации будут предприниматься дополнительные шаги.
Сейчас, отметил российский лидер, ситуация меняется динамично. "Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер", – подчеркнул президент.
Напомним, коронавирус в России и введение ограничений, призванных остановить распространение эпидемии, оказались серьезным испытанием для экономической устойчивости страны. Владимир Путин регулярно проводит онлайн-встречи с правительством для того, чтобы скорректировать работу по поддержке людей в это непростое время.
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