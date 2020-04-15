Путин назвал наиболее пострадавших от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами правительства по вопросам поддержки экономики, бизнеса и граждан во время эпидемии коронавируса. Российский лидер указал на тех, кто пострадал от пандемии и ограничительных мер сильнее всего, а также озвучил меры, направленные на помощь им.

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