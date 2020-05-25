Лео Бокерия дал прогноз о дате завершения карантина

Ответ на вопрос, когда закончится карантин в России, зависит от того, когда в нашей стране сойдет на нет эпидемия коронавируса. Единого мнения по этому поводу у экспертов нет.
Многие специалисты полагают, что уже к началу осени можно будет говорить об исчезновении коронавируса в нашей стране. Подобный прогноз озвучил и академик РАН Лео Бокерия. Это событие, очевидно, станет сигналом к отмене карантина в России. Процесс может стать заметным уже с конца лета.
Академик РАН добавил, что меры, принятые для борьбы с коронавирусом, были абсолютно адекватными и своевременными. Лео Бокерия заметил, что в России сохранилась широкая медицинская сеть, созданная еще в 1920-х годах, которая помогла четко решать возникающие проблемы.
Кроме того, рассказал академик, у российских медиков накопился богатый опыт борьбы с инфекциями. Все это дарит надежду на быструю победу над коронавирусом. После этого станет окончательно понятно, когда закончится карантин.
Дата завершения карантина в России, как подчеркивал президент страны Владимир Путин, зависит от оперативной обстановки на местах. Пока сказать этого не может не один эксперт. Им по силам лишь давать прогнозы на основе имеющихся данных.
К 25 мая 2020 года число заболевших коронавирусом в России достигло 353 457. Всего за сутки этот показатель вырос на 8 946. Последние новости показывают, что темпы распространения эпидемии стабилизировались.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Темы
Хочу ребенка мулата
Где пропала невест а покойника?
Привет коллегам
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Новая мода. Упадете точно.