Лео Бокерия дал прогноз о дате завершения карантина

Чем дольше коронавирус в России оказывает негативное влияние на жизнь людей, тем больше их интересует, когда закончится карантин. Свой прогноз озвучил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

Ответ на вопрос, когда закончится карантин в России, зависит от того, когда в нашей стране сойдет на нет эпидемия коронавируса. Единого мнения по этому поводу у экспертов нет.

Многие специалисты полагают, что уже к началу осени можно будет говорить об исчезновении коронавируса в нашей стране. Подобный прогноз озвучил и академик РАН Лео Бокерия. Это событие, очевидно, станет сигналом к отмене карантина в России. Процесс может стать заметным уже с конца лета.

Академик РАН добавил, что меры, принятые для борьбы с коронавирусом, были абсолютно адекватными и своевременными. Лео Бокерия заметил, что в России сохранилась широкая медицинская сеть, созданная еще в 1920-х годах, которая помогла четко решать возникающие проблемы.

Кроме того, рассказал академик, у российских медиков накопился богатый опыт борьбы с инфекциями. Все это дарит надежду на быструю победу над коронавирусом. После этого станет окончательно понятно, когда закончится карантин.

Дата завершения карантина в России, как подчеркивал президент страны Владимир Путин, зависит от оперативной обстановки на местах. Пока сказать этого не может не один эксперт. Им по силам лишь давать прогнозы на основе имеющихся данных.

К 25 мая 2020 года число заболевших коронавирусом в России достигло 353 457. Всего за сутки этот показатель вырос на 8 946. Последние новости показывают, что темпы распространения эпидемии стабилизировались.