Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется осенью. Она может продлиться от полугода до девяти месяцев.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия заявил, что эпидемия коронавируса в России может завершиться уже к концу лета.