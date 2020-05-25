Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в России начнется осенью. Она может продлиться от полугода до девяти месяцев.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия заявил, что эпидемия коронавируса в России может завершиться уже к концу лета.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Темы
Хочу ребенка мулата
Где пропала невест а покойника?
Привет коллегам
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Новая мода. Упадете точно.