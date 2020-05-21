Собянин заявил о появившейся надежде на скорое окончание пандемии COVID-19

Их веру укрепил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил о появлении надежды на скорое окончание пандемии.
Их веру укрепил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил о появлении надежды на скорое окончание пандемии.
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