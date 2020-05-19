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Коронавирус

Когда москвичам разрешат прогулки на улице

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире канала "Россия 1", когда жителям города разрешат прогулки и занятия спортом на улицах. По словам градоначальника, ослабление ограничительных мер начнется после того, как ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом снизится.

"Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда количество тяжелых больных в больницах будет значительно меньше", – приводит его слова Life.ru. В то же время Собянин отметил, что москвичам еще предстоит долго жить в условиях ограничений, введенных из-за COVID-19.

Автор: 19 мая 2020, 19:29 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник

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