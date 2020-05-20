Сколько длится лечение коронавируса в России

Эксперты Роспотребнадзора обратили внимание, что длительность лечения коронавируса зависит от тяжести болезни. Для тех, кто болеет легко, этот срок составляет порядка двух недель. При этом пациенты как правило все время находятся дома – постоянного наблюдения врачей им не требуется.
При этом тяжелое течение коронавируса требует иного подхода. В этом случае у человека может развиться дыхательная недостаточность, дистресс-синдром или обостриться его хронические болезни. В таком случае требуется госпитализация.
Кроме того, лечение коронавируса при тяжелой форме болезни длится дольше и может занять порядка четырех–пяти недель. При этом окончательно судить о выздоровлении человека в этом случае можно только после отрицательного анализа.
Важным фактором, влияющим на сложность амбулаторного лечения больного коронавирусом, является необходимость обеспечения безопасности его близких. Для этого рекомендуется не только соблюдать дистанцию и другие стандартные меры предосторожности, но и регулярно проводить влажную уборку в квартире больного.
"Заражение может произойти не только при непосредственных контактах с инфицированным человеком, но и через контаминированные вирусом предметы домашнего быта, мебель, игрушки", – напомнили в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве подчеркнули, что на некоторых поверхностях коронавирус может жить в течение трех суток.
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