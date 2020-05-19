Как майские праздники повлияли на ситуацию с коронавирусом в России

Как показали последние новости и исследования специалистов, для того чтобы коронавирус проявился у человека и попал в статистику, необходимо подождать порядка двух недель с момента заражения. Это означает, что 19 мая 2020 года уже можно оценить влияние майских праздников на число заболевших.
Всплеска заболеваемости не произошло. Это свидетельствует о том, что большинство граждан ответственно подошли к карантину в России и не стали его нарушать даже во время длинных выходных. Кроме того, считает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, такая картина может говорить о сезонности коронавируса.
Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заметил, что скачков числа зараженных не наблюдается, однако их число высоко. "Нарушения будут всегда, но, если большинство людей будут соблюдать самоизоляцию, количество заболевших снизится", – уверен он.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что на уровень числа зараженных влияет множество факторов. В частности, количество выявленных случаев зависит от того, как активно среди населения проводили тесты на коронавирус.
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