Сделано заявление о конце эпидемии коронавируса в России

Последние новости и данные статистики, полученные 18 мая, демонстрируют постепенное снижение ежедневного прироста числа зараженных коронавирусом в России. Если судить по поступающим цифрам, график распространения эпидемии переходит к нисходящей части кривой.
Впрочем, пока с абсолютной уверенностью утверждать, что пик пройден, нельзя, отметила Нурбубу Молдогазиева. Она предположила, что постепенное снижение ежедневного числа зараженных будет наблюдаться в России еще порядка пяти или шести недель. Минимума оно сможет достигнуть в конце июня или начале июля.
"Это при условии соблюдения ограничительных мер", – подчеркнула биолог.
О завершении эпидемии коронавируса в России можно будет говорить уже в августе. Однако для таких выводов потребуется, чтобы в стране не был зафиксирован ни один новый случай заражения, а границы оставались закрытыми до окончания пандемии во всем мире.
Люди ждут завершения эпидемии коронавируса в России, чтобы получить возможность вернуться к нормальной жизни. Карантин в стране ослабляется, однако негативное влияние болезни и связанных с ней ограничительных мер по-прежнему заметно.
Статистика и последние новости показывают, что к 19 мая 2020 года можно предполагать прохождение пика эпидемии коронавируса в России. Ученые пока не спешат с выводами, однако граждане замечают снижение числа заразившихся каждый день.
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