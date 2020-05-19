Сделано заявление о конце эпидемии коронавируса в России

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева выступила с оценкой продолжительности эпидемии коронавируса в России. Она отметила, что в стране наблюдается тенденция к преодолению пика.



Продолжение: Почти 300 тысяч: коронавирус в России дошел до важной отметки

Последние новости и данные статистики, полученные 18 мая, демонстрируют постепенное снижение ежедневного прироста числа зараженных коронавирусом в России. Если судить по поступающим цифрам, график распространения эпидемии переходит к нисходящей части кривой.

Впрочем, пока с абсолютной уверенностью утверждать, что пик пройден, нельзя, отметила Нурбубу Молдогазиева. Она предположила, что постепенное снижение ежедневного числа зараженных будет наблюдаться в России еще порядка пяти или шести недель. Минимума оно сможет достигнуть в конце июня или начале июля.

"Это при условии соблюдения ограничительных мер", – подчеркнула биолог.

О завершении эпидемии коронавируса в России можно будет говорить уже в августе. Однако для таких выводов потребуется, чтобы в стране не был зафиксирован ни один новый случай заражения, а границы оставались закрытыми до окончания пандемии во всем мире.

Люди ждут завершения эпидемии коронавируса в России, чтобы получить возможность вернуться к нормальной жизни. Карантин в стране ослабляется, однако негативное влияние болезни и связанных с ней ограничительных мер по-прежнему заметно.

Статистика и последние новости показывают, что к 19 мая 2020 года можно предполагать прохождение пика эпидемии коронавируса в России. Ученые пока не спешат с выводами, однако граждане замечают снижение числа заразившихся каждый день.