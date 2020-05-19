"Надо все-таки высвобождаться": когда закончится пандемия коронавируса

Последние несколько месяцев всех интересует лишь один вопрос: когда завершится пандемия коронавируса? Ранее предположения высказывали самые разные специалисты и оказались неправы. Теперь, когда рост числа заболевших не фиксируется, можно делать более точные прогнозы.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова недавно сделала важное заявление. Канал "Москва 24" сообщает, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в июле. Однако это касается лишь России. Как будут обстоять дела в других странах, эксперт не предполагала.

Малинникова уверена, что надо отменять режим самоизоляции. "Надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить", – сказала она.

Инфекционист Минздрава надеется, что в середине лета ее уже не будут приглашать в качестве эксперта на передачи, пишет "Комсомольская правда". Кстати, если в России будут зафиксированы новые вспышки заболевания, они не станут пиковыми, предположила Елена Юрьевна.

Телеканал "360" привел слова директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина. Эксперт отметил, что россияне благодаря сложившейся ситуации выучили простые правила гигиены. Их не стоит забывать, когда пандемия коронавируса закончится.

Тем временем в России зафиксировано свыше 290 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 2,7 тысячи человек, выздоровели более 70 тысяч пациентов.