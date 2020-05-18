Путин напрямую обратился к мусульманам из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Дагестане складывается напряженная, отметил Владимир Путин. Согласно данным официальной статистики, в Дагестане к 18 мая было зарегистрировано 3460 случаев заражения. В регионе зарегистрировано 29 летальных случаев.
"В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой", – заметил президент России. Он подчеркнул, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, в том числе и в Дагестане.
В связи с этим Владимир Путин напрямую обратился к мусульманам по поводу ситуации с коронавирусом и празднованием Ураза-байрама. "Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи", – констатировал российский лидер.
Вместе с этим, напомнил он, мусульманские священнослужители призывают верующих провести этот день дома, отказаться от практики коллективных молитв и от традиции собираться большими компаниями. "Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано". – подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, священный для всех мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля. Завершится он 23 мая, после чего у верующих последователей ислама будет большой праздник Ураза-байрам. Обычно он сопровождается коллективными молитвами и многолюдными застольями. Однако из-за коронавируса эти традиции могут быть опасны.
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