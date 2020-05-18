Путин назвал условие для сохранения цивилизации

Президент России Владимир Путин дал интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Российский лидер необычно высказался о нашей стране.

Владимир Путин выразил уверенность, что новые технологии не просто поменяют мир, а уже начали его менять. Речь идет о развитии искусственного интеллекта, беспилотных технологий, генетики, новых достижений в медицине и образовании. "Все это будет той базой, на которой будет развиваться страна", – подчеркнул президент.

ПО ТЕМЕ Путин дал важные поручения по итогам совещания по коронавирусу

При этом важно учитывать и особенности российского государства. Владимир Путин напомнил, что наше государство объединяет в себе большое количество культур, традиций и вероисповеданий. По своим масштабам оно сравнимо с отдельной цивилизацией. Это накладывает и дополнительную ответственность.

"Если мы хотим сохранить цивилизацию, то, конечно, мы должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие", – уверен Владимир Путин.

Для этого, уверен президент, отечественные специалисты должны внимательно изучить зарубежный опыт и последние достижения своих коллег, однако не забывать о существовании собственной базы. Он напомнил, что в нашей стране есть такие новейшие образцы высокотехнологичного вооружения, аналогов которым нет ни у одной страны мира. Это говорит о высоком уровне и фундаментальной науки, и инженерных кадров.

Владимир Путин добавил, что теперь остается только трансформировать достижения в военно-промышленной сфере и перевести их в мирное русло. Более того, потенциал достижений прошлых поколений также не до конца израсходован в деле модернизации.