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Коронавирус

В Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

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За сутки в Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Жертвами COVID-19 в столице стали 77 человек. Таким образом, общее число скончавшихся выросло до 1580.

Напомним, что в России зарегистрировано 281 752 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 67 373 человека, умерли 2 708 пациентов.

Автор: 18 мая 2020, 07:46 Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник

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