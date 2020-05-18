За сутки в Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Жертвами COVID-19 в столице стали 77 человек. Таким образом, общее число скончавшихся выросло до 1580.
Напомним, что в России зарегистрировано 281 752 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 67 373 человека, умерли 2 708 пациентов.
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