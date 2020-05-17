Когда начнут снимать карантин в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал важное заявление о том, готово ли Подмосковье начать выход из карантина. По словам чиновника, важно соблюсти несколько главных условий.
Для начала необходимо, чтобы был достигнуть необходимый уровень тестирования на COVID-19. Кроме того, количество свободных мест в медицинских учреждениях должно составлять не менее 50% от общего числа, заявил губернатор в передаче "Неделя в городе" на канале "Россия-1",
Воробьев заверил, что Московская область будет соответствовать всем вышеизложенным критериям уже к понедельнику, 18 мая. Таким образом, Подмосковье готово к частичному снятию ограничений.
Напомним, с 12 мая власти Москвы восстановили деятельность промышленных и строительных производств. Благодаря этому шагу многие граждане страны смогли выйти на работу.
Так или иначе, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России продолжает оставаться тревожной. Если в регионах уже приняты решительные меры по смягчению ограничений, то в случае со столицей и областью необходимо очень осторожно подходить к данному вопросу, считают эксперты.
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