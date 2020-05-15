"Развели канитель": Путин устроил разнос из-за выплат в связи с коронавирусом

Попытки некоторых чиновников выплатить медикам, работающим с больными коронавирусом, не ту сумму, которую озвучивал Владимир Путин, судя по всему, переполнили чашу терпения президента России. Он устроил жесткий разнос тем, кто не захотел прислушиваться к его поручению.
"Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились – и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты", – заметил российский лидер. Он напомнил, что были озвучены конкретные сроки перевода денег, а также конкретный размер выплат.
При этом в некоторых регионах по каким-то причинам выплаты в связи с коронавирусом для врачей решили передвинуть на более поздние сроки, а их размер привязать ко времени, в течение которого специалисты контактируют с больными. "Я что, поручал часы считать что ли?" – удивился Владимир Путин.
Он подчеркнул, что вокруг выплат медикам в связи с коронавирусом "развели какую-то канитель". Необходимо не высчитывать уровень занятости медицинских работников, а принимать во внимание сам факт их работы.
О том, как было выполнено это поручение, уже в начале следующей недели состоится предметный разговор. Проверка затронет каждый регион России, пообещал Владимир Путин.
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Форум
COVID-19
Жара убивает в коронавирус
Песков заболел коронавирусом
Помогите выбрать имя
Есть идеи?