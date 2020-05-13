Озвучены сроки испытаний вакцины от коронавируса в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в заседании Госдумы. Он ответил на вопрос депутатов о том, когда в стране появится вакцина от коронавируса.

В результате доклинических испытаний препаратов, претендующих на звание вакцины от коронавируса, станет ясно, сколько из них выйдет на следующий этап. Клинические испытания начнутся в июне, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Так чиновник ответил на вопрос депутатов Госдумы о сроках создания вакцины от коронавируса в России. Он добавил, что, по расчетам специалистов, готовые препараты должны появиться ближе к последней декаде июля.

Ранее научное сообщество отмечало, что точно предсказать сроки появления вакцины от коронавируса не представляется возможным. Многое будет зависеть от результатов клинических испытаний.

Кроме того, большие задержки возникают из-за необходимости соблюдения формальностей. Это требуется для безопасности пациентов, которым будут вводить вакцину от коронавируса.

Ученые опасались, что вакцина от коронавируса появится в мире не раньше 2021 года. Однако во многих странах специалисты попытались максимально ускорить работу в этом направлении.

Пока единственным эффективным способом победить эпидемию в масштабах планеты признано создание и массовое применение вакцины от коронавируса. Сейчас ведется множество параллельных разработок в разных странах. В будущем это позволит выбрать лучший препарат.