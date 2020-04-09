"Загрязнение легких": раскрыта угроза блокатора вирусов

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов высказался о приборе "от коронавируса". Эксперт объяснил, чем может быть опасен блокатор, из которого выделяется диоксид хлора и якобы обеззараживается воздух.

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