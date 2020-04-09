"Загрязнение легких": раскрыта угроза блокатора вирусов

По данным некоторых СМИ, такой блокатор вирусов в виде бейджа носит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Специалист отметил, что не является сторонником того, чтобы в воздухе были какие-либо примеси.
По его словам, не важно, убивают ли они микробы или нет. Эксперт убежден, что любая примесь в воздухе – это "загрязнение легких". Николай Филатов добавил, что лучше всего обеззараживает воздух ультрафиолет, сообщает "Царьград".
Специалист отметил, что такой профилактикой и средством борьбы с вирусами являются ультрафиолетовые лампы закрытого типа, рециркуляторы. Он посоветовал всем желающим для борьбы с коронавирусом приобрести такой прибор и включать у себя дома.
Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Болезнь успела затронуть больше десяти тысяч человек. В стране действует режим вынужденных выходных и самоизоляции.
Как писали "Дни.ру", 8 апреля президент Владимир Путин выступил с очередным обращением в начале совещания с губернаторами. Он объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса в России.
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