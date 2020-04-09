Россиянам пообещали бедность и разочарование из-за коронавируса

Чем больше времени проходит с момента начала эпидемии коронавируса в России, тем громче звучат голоса людей, предупреждающих о других опасностях, помимо болезни. В частности, речь идет об экономическом кризисе, в результате которого простые люди сильно обеднеют.

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