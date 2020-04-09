Россиянам пообещали бедность и разочарование из-за коронавируса

Последствия эпидемии коронавируса Россия будет ощущать на себе по меньшей мере еще несколько лет. Так, руководитель предправления "Сибура" Дмитрий Конов заметил, что после завершения пандемии в стране будет выше уровень безработицы, потребительский спрос снизится, а у людей будет банально меньше денег.
Вся страна, заметил предприниматель, на протяжении нескольких лет будет меньше инвестировать и стараться сокращать свои траты. Также Дмитрий Конов выразил уверенность, что простые россияне сильно обеднеют, а уровень разочарования у общества будет находиться на крайне высоком уровне, передает газета "Ведомости".
По его словам, в таких условиях перед государством встанет задача помочь, в первую очередь, своим гражданам. Это значит, что крупному бизнесу на государственную поддержку рассчитывать не стоит. Впрочем, добавил Дмитрий Конов, большим компаниям, в особенности сырьевым, серьезные неприятности не грозят.
Гендиректор "Почты России" Максим Акимов, в свою очередь, отметил, что благополучию российских предпринимателей угрожает не только падение уровня доходов их клиентов. По его словам, куда страшнее будут последствия распада производственных цепочек. Уже сейчас на фоне распространения коронавируса в России в логистике возникла заметная путаница.
Напомним, коронавирус в России успел затронуть больше десяти тысяч человек. Большая часть заболевших находится в Москве. В городе объявлен карантин, в стране действует режим вынужденных выходных и самоизоляции. В результате, по словам экспертов, в стране наблюдается заметный спад деловой активности и начинают проявляться экономические проблемы.
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