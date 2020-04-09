"Чистой воды развод": развеян популярный миф о коронавирусе

Коронавирус в России и во всем мире привел к резкому изменению целого ряда привычек. Например, если раньше было в диковинку увидеть на улице человека в медицинской маске, то теперь долгих и подозрительных взглядов удостаиваются люди с открытыми лицами.
Еще в самом начале распространения коронавируса эксперты просили соблюдать правила безопасности, в частности носить медицинские маски. Впрочем, люди сомневались, что эта мера будет эффективной. Тогда в ход пошли более плотные противовирусные маски с угольными фильтрами. Позже число фильтров и разновидностей масок выросло.
На этом разнообразии средств защиты от коронавируса врач и телеведущий Евгений Комаровский поставил крест. "Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод", – объявил он в эфире своего ютуб-канала. По словам специалиста, действительно эффективным средством, защищающим от коронавируса, является респиратор.
Единого мнения по поводу применения медицинских масок как средства защиты от коронавируса в мире пока нет. Где-то призывают не создавать дефицит этой продукции в аптеках, так как они бесполезны для здоровых, но необходимы тем, кто болеет и не хочет заразить других.
В других странах буквально обязывают прикрывать лицо хоть чем-нибудь, даже самодельной маской из ткани. Там власти придерживаются мнения, что и незначительный процент защиты окажет полезное влияние на борьбу с эпидемией коронавируса.
Людям следует ориентироваться на рекомендации врачей и местных властей. А самым эффективным способом обезопасить себя от коронавируса по-прежнему является соблюдение режима самоизоляции.
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