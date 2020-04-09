Какие легкие переживут коронавирус? Малышева показала уникальные тесты

Более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России. При этом большинство заболевших находятся в Москве – 5,8 тысячи. Вся страна старается соблюдать режим самоизоляции во избежание роста числа заразившихся COVID-19. В зоне риска находятся дети и пожилые граждане.
Оказалось, можно узнать, перенесут ли легкие коронавирус. Ведущая программы "Здоровье" Елена Малышева в своем инстаграм-аккаунте опубликовала видео, где показала быстрые тесты на качество дыхательной системы. Теледоктор отметила, что они подходят только взрослым.
Первый тест: необходимо обхватить шею руками. Если вышло, то это хорошо.
Второй тест: надуть шарик за один выдох. Его диаметр должен составлять не меньше 15 сантиметров.
Третий тест: сложить согнутые указательный пальцы. Они не должны расходиться.
Если результаты во всех случаях были отрицательными, это говорит о возможном хроническом заболевании легких. Таким людям обязательно нужно соблюдать режим самоизоляции.
Еще одна группа риска – страдающие из-за ожирения граждане. Во время пандемии особенно важно перейти на здоровое питание, считает Малышева.
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