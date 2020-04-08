Больше тысячи за сутки: страшная статистика коронавируса в России

Всего за сутки в 56 регионах России было выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с этим диагнозом достигло 8672.
Болезнь продолжает уносить человеческие жизни. По сообщению оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус убил шесть человек, передает RT.
Двое пациентов скончались в Московской области, по одному – в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. Всего в России от COVID-19 погибли 63 человека.
Ранее эксперты выступили с предупреждением о том, что до пика эпидемии коронавируса в России остается около двух недель. Это значит, что число случаев заражения за сутки продолжит расти.
Позже страна достигнет своеобразного плато, а затем темпы роста числа заразившихся замедлятся. Однако это не будет означать, что болезнь полностью отступила.
Опыт Китая показывает, что даже сохранение жестких карантинных мер не может предотвратить вторую волну заболеваемости, которая все же будет слабее первой. В связи с этим люди должны проявить сознательность.
Статистика распространения коронавируса в России зависит от каждого человека. Чем больше россиян соблюдают режим самоизоляции, ответственно относятся к правилам безопасности и следят за здоровьем, тем скорее эпидемия отступит, и страна вернется к нормальной жизни.
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