Назван срок появления вакцины от коронавируса в России

На фоне глобальной пандемии, которая нарушила нормальную жизнь во всем мире, актуален вопрос создания вакцины от коронавируса. О том, когда россиянам стоит ждать подвижек в этом направлении, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Коронавирус в России не получил такого широкого распространения и не привел к таким плачевным результатам, как во многих европейских странах или США. Тем не менее специалисты активно работают над созданием средства борьбы с болезнью.

Ожидать появления вакцины от коронавируса в ближайшее время бессмысленно, в интервью телеканалу "Россия 24" предупредила Вероника Скворцова. "Во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований". – пояснила она.

Вакцина от коронавируса в России может появиться ближе к 2021 году, что соответствует первоначальным прогнозам специалистов. Создать препарат в других странах раньше этого срока практически невозможно.

Необходимо четко следовать регламенту и проводить достаточное количество тестов и исследований. В противном случае может возникнуть угроза получить недостаточно эффективную вакцину от коронавируса.

Напомним, что коронавирус в России успел затронуть свыше 7,5 тысячи человек. Львиная их доля – почти 5,2 тысячи – пришлась на Москву. Власти ввели режим самоизоляции и объявили вынужденные выходные, чтобы предотвратить взрывной рост числа зараженных.

Это позволит врачам сосредоточить усилия на помощи всем пациентам, а ученым даст дополнительное время на поиск лекарства от коронавируса. Ситуация меняется каждый день, и мало кто из экспертов может с уверенностью сказать, чего ждать в ближайшем будущем.